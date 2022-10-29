В возрасте 47 лет ушел из жизни продюсер "Шиттс Крик"

На 48-м году жизни скончался продюсер комедийного сериала «Шиттс Крик» Бен Фейгин, сообщает издание Collider.
Причиной смерти Фейгина стал диагностированный у него рак поджелудочной железы. Продюсер скончался 24 октября 2022 года в своем доме в Лос-Анджелесе.
Именно Фейгин помог запуску сериала «Шиттс Крик», который в 2020 году стал главным лауреатом телевизионной премии «Эмми», выиграв 9 наград в ключевых номинациях.
Фейгин изначально участвовал в разработке и раннем производстве шоу. Он возглавил процесс создания проекта, найдя для его запуска необходимое финансирование, для чего использовал нетрадиционную бизнес-модель. Фейгин придумал лицензировать сериал на неисключительной основе сразу для нескольких международных территорий.