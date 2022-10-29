В возрасте 47 лет ушел из жизни продюсер "Шиттс Крик"

На 48-м году жизни скончался продюсер комедийного сериала «Шиттс Крик» Бен Фейгин, сообщает издание Collider.

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Причиной смерти Фейгина стал диагностированный у него рак поджелудочной железы. Продюсер скончался 24 октября 2022 года в своем доме в Лос-Анджелесе.

Именно Фейгин помог запуску сериала «Шиттс Крик», который в 2020 году стал главным лауреатом телевизионной премии «Эмми», выиграв 9 наград в ключевых номинациях.