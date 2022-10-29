Оксана Федорова рассказала, как к ней относились коллеги на Первом

Оксана Федорова призналась, что из коллег в нее мало кто верил, когда она пришла работать на Первый канал в программу "Спокойной ночи, малыши!", об этом телеведущая рассказала в интервью Мосленте.

Фото: commons.wikimedia.org commons.wikimedia.org

Федорова вспомнила, что спустя год ее работы в передаче, во время празднования ее дня рождения в кругу коллег, она узнала, что многие были уверены в том, что девушка надолго не задержится на этой должности.

«В мой первый рабочий день съемочная группа встретила меня неохотно. Через год, когда мы отмечали мой день рождения, съемочная группа поделилась со мной секретом. Выяснилось, что никто не думал, что мое пребывание в программе затянется», — поделилась Оксана Федорова.