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2 часа назад

Оксана Федорова рассказала, как к ней относились коллеги на Первом

Мира Маркина

Оксана Федорова призналась, что из коллег в нее мало кто верил, когда она пришла работать на Первый канал в программу "Спокойной ночи, малыши!", об этом телеведущая рассказала в интервью Мосленте.

Оксана Федорова рассказала, как к ней относились коллеги на Первом
Фото: commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.org

Федорова вспомнила, что спустя год ее работы в передаче, во время празднования ее дня рождения в кругу коллег, она узнала, что многие были уверены в том, что девушка надолго не задержится на этой должности.

«В мой первый рабочий день съемочная группа встретила меня неохотно. Через год, когда мы отмечали мой день рождения, съемочная группа поделилась со мной секретом. Выяснилось, что никто не думал, что мое пребывание в программе затянется», — поделилась Оксана Федорова.

Оксана Федорова поделилась секретом женственности

Она отметила, что лишь один человек – художник Александр Саушкин – отметил талант ведущей и поверил в нее, оспорив мнение других сотрудников.

Ранее "Рамблер" рассказывал о скандалах и драках на шоу "Поле чудес".

ТВ,Оксана Федорова,Первый канал,
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