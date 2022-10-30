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2 часа назад

Юрий Гальцев станет приглашенным гостем в новом выпуске шоу «Импровизация»

Слово и Дело

Шоумен Павел Воля анонсировал возвращение в эфир телеканала ТНТ программы «Импровизация». Приглашенным гостем нового выпуска станет юморист Юрий Гальцев. Воля рассказал в своем Telegram-канале о предстоящем эфире шоу. Он отметил, что «Импровизация» будет выходить каждое воскресенье в 22:00 на телеканале ТНТ, а приглашенным гостем свежего выпуска станет Гальцев.

Юрий Гальцев появится в новом выпуске шоу «Импровизация»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Импровизация» — шоу, в котором нет сценария и все происходящее на сцене придумывается участниками на ходу. Под управлением ведущего Павла Воли четыре комика и один звездный гость оказываются в самых странных ситуациях и выбираются из них с юмором.

ТВ,Юрий Гальцев,
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