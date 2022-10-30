Судьи «Аватара» раскрыли участника под маской Снежной королевы

Грандиозный финал проекта «Аватар» состоялся на телеканале НТВ. В последнем выпуске судьи выяснили всех артистов, скрывающихся под масками.
Одним из самых популярных участников оказалась Снежная королева. Жюри Сергей Лазарев, Ида Галич, Тимур Батрудинов, Марк Тишман и Надежда Бабкина не смогли самостоятельно разгадать личность артистки.
Согласно правилам финала, участник в любом случае должен появиться на сцене после выступления. Большинство жюри предположили, что цифровым аватаром Снежной королевы управляет певица Валерия. Но перед зрителями появилась экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович.
Судьи восхитились ее талантом и посоветовали пересмотреть свой репертуар. Сама Семенович призналась, что команда «Аватара» помогала ей выбирать песни и работать с голосом.