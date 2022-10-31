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2 часа назад

Сябитова рассказала, что у Гузеевой есть отдельная гримерка

runews24.ru

Телешоу «Давай поженимся!», где люди ищут свои вторые половинки, не выходит в эфир Первого канала уже много месяцев, но сообщений о его закрытии не было.

Сябитова рассказала, что у Гузеевой есть отдельная гримерка
Фото: runews24.rurunews24.ru

В ожидании возобновления показов главная сваха страны Роза Сябитова делится с фанатами секретами программы. К примеру, она в своем Telegram-канале поведала о ситуации с гримерками на проекте.

«Все эти годы я делю гримерку с разными соведущими программы: с Василисой Володиной, Лидией Арефьевой, Тамарой Глоба. У Ларисы Гузеевой всегда индивидуальная гримерка», — подчеркнула Сябитова.

Телеведущая добавила, что участники телешоу не уставали друг от друга, несмотря на проведенное вместе время. Корпоративы команды «Давай поженимся!» проходили душевно, весело и интересно, отметила Сябитова, добавив, что ее коллега Гузеева всегда была душой компании на них.

ТВ,Василиса Володина,Лидия Арефьева,Роза Сябитова,Лариса Гузеева,Первый канал,
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