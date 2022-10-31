Сябитова рассказала, что у Гузеевой есть отдельная гримерка

Телешоу «Давай поженимся!», где люди ищут свои вторые половинки, не выходит в эфир Первого канала уже много месяцев, но сообщений о его закрытии не было.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В ожидании возобновления показов главная сваха страны Роза Сябитова делится с фанатами секретами программы. К примеру, она в своем Telegram-канале поведала о ситуации с гримерками на проекте.

«Все эти годы я делю гримерку с разными соведущими программы: с Василисой Володиной, Лидией Арефьевой, Тамарой Глоба. У Ларисы Гузеевой всегда индивидуальная гримерка», — подчеркнула Сябитова.