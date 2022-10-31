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2 часа назад

Загитова показала съемки нового шоу на «Первом канале»

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Фигуристка Алина Загитова в соцсетях показала процесс съемки нового шоу на «Первом канале». Обстановка, по наблюдениям подписчиков, оказалась очень похожей на проект Ивана Урганта.

Загитова показала съемки нового шоу на «Первом канале»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Сначала она запечатлела себя в гримерке программы «Вечерний Ургант», затем – на съемочной площадке. В кадр попал шоумен Дмитрий Хрусталев», – пишет Teleprogramma.pro.

А вот самого Урганта фигуристка не показала. Поэтому неизвестно, вернулся ли он к работе или шоу окончательно сняли с эфиров, а студию отдали другому проекту.

ТВ,Алина Загитова,Иван Ургант,Дмитрий Хрусталев,Первый канал,
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