Загитова показала съемки нового шоу на «Первом канале»

Фигуристка Алина Загитова в соцсетях показала процесс съемки нового шоу на «Первом канале». Обстановка, по наблюдениям подписчиков, оказалась очень похожей на проект Ивана Урганта.
«Сначала она запечатлела себя в гримерке программы «Вечерний Ургант», затем – на съемочной площадке. В кадр попал шоумен Дмитрий Хрусталев», – пишет Teleprogramma.pro.
А вот самого Урганта фигуристка не показала. Поэтому неизвестно, вернулся ли он к работе или шоу окончательно сняли с эфиров, а студию отдали другому проекту.