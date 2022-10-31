Загитова показала съемки нового шоу на «Первом канале»

Фигуристка Алина Загитова в соцсетях показала процесс съемки нового шоу на « Первом канале ». Обстановка, по наблюдениям подписчиков, оказалась очень похожей на проект Ивана Урганта .

«Сначала она запечатлела себя в гримерке программы «Вечерний Ургант», затем – на съемочной площадке. В кадр попал шоумен Дмитрий Хрусталев », – пишет Teleprogramma.pro.

А вот самого Урганта фигуристка не показала. Поэтому неизвестно, вернулся ли он к работе или шоу окончательно сняли с эфиров, а студию отдали другому проекту.