Роза Сябитова раскрыла закулисье шоу “Давай поженимся!”

Главная сваха страны и телеведущая Роза Сябитова в своем Telegram-канале рассказала о закулисье съемок программы “Давай поженимся!” (Первый канал) и работе с соведущими.

Фото: t.me/syabitova_r t.me/syabitova_r

Сябитова раскрыла, что у ведущей программы, Ларисы Гузеевой, всегда отдельная гримерка. Сваха же делит пространство с Василисой Володиной, Лидией Арефьевой, Тамарой Глоба. Несмотря на такую сепарацию и частые съемки коллеги хорошо относятся друг к другу.

“Поэтому корпоративы проходят душевно, всегда весело и интересно, а душа компании всегда Лариса Гузеева”, – призналась звезда.

Также телеведущая рассказала, что носит в студии домашние тапочки. Чтобы разрядить атмосферу, Роза часто выходит на сцену вместе с участниками шоу – когда они представляют свои номера-сюрпризы.

“Кстати! Все колдуны, шаманы, ясновидящие свои "эксперименты" проводили на мне”, — заявила Роза.