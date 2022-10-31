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1 час назад

Роза Сябитова раскрыла закулисье шоу “Давай поженимся!”

Мира Маркина

Главная сваха страны и телеведущая Роза Сябитова в своем Telegram-канале рассказала о закулисье съемок программы “Давай поженимся!” (Первый канал) и работе с соведущими.

Роза Сябитова раскрыла закулисье шоу “Давай поженимся!”
Фото: t.me/syabitova_rt.me/syabitova_r

Сябитова раскрыла, что у ведущей программы, Ларисы Гузеевой, всегда отдельная гримерка. Сваха же делит пространство с Василисой Володиной, Лидией Арефьевой, Тамарой Глоба. Несмотря на такую сепарацию и частые съемки коллеги хорошо относятся друг к другу.

“Поэтому корпоративы проходят душевно, всегда весело и интересно, а душа компании всегда Лариса Гузеева”, – призналась звезда.

Сябитова высказалась о возвращении "Давай поженимся!"

Также телеведущая рассказала, что носит в студии домашние тапочки. Чтобы разрядить атмосферу, Роза часто выходит на сцену вместе с участниками шоу – когда они представляют свои номера-сюрпризы.

“Кстати! Все колдуны, шаманы, ясновидящие свои "эксперименты" проводили на мне”, — заявила Роза.

Ранее мы рассказывали, какой совет Сябитова дала содержанкам.

ТВ,Василиса Володина,Лидия Арефьева,Роза Сябитова,Лариса Гузеева,Первый канал,
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