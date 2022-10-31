Иосиф Пригожин не появился в новом выпуске шоу "Звезды сошлись"

Продюсер Иосиф Пригожин не появился в новом выпуске программы "Звезды сошлись". Об этом сообщает BLITZ+.
Лера Кудрявцева вела новый эпизод одна. Телеведущая не объяснила отсутствие своего коллеги. "Звезды сошлись" - ток-шоу на канале НТВ, в котором известные личности обсуждают скандальные события в мире шоу-бизнеса.
9 сентября стало известно, что Пригожин стал соведущим Кудрявцевой в "Звезды сошлись". 28 сентября продюсер пожаловался на трудности работы ведущим.
Он отметил, что ему тяжело как физически, так и морально. Съемки проходят по 5 часов, все из которых ведущим приходится быть "на ногах".