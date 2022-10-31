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1 час назад

Стас Ярушин признался, что "боялся спалиться" перед Батрутдиновым на шоу "Аватар"

Газета.Ru

Актер и музыкант Стас Ярушин поделился впечатлениями от участия в шоу "Аватар". Об этом он рассказал на своем YouTube-канал.

Ярушин "боялся спалиться" перед Батрутдиновым на шоу "Аватар"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артист скрывался за виртуальным образом Маугли. Он признался, что очень "боялся спалиться", поэтому его герой был немногословен. Ярушин переживал, что его может раскрыть член жюри Тимур Батрутдинов. Именно поэтому музыкант вел себя "достаточно скромно".

"Если бы я начал шутить или выдавать себя определенными юмористическими терминами, то, наверное, Батрутдинов тоже меня бы тут взломал", - признался актер.

Ярушин добавил, что комик мог его "спалить на первом выступлении", потому что они друг друга знают со времен КВН.

ТВ,Аватар,Стас Ярушин,Тимур Батрутдинов,
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