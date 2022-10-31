Ярушин "боялся спалиться" перед Батрутдиновым на шоу "Аватар"

Актер и музыкант Стас Ярушин поделился впечатлениями от участия в шоу "Аватар". Об этом он рассказал на своем YouTube-канал.

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Артист скрывался за виртуальным образом Маугли. Он признался, что очень "боялся спалиться", поэтому его герой был немногословен. Ярушин переживал, что его может раскрыть член жюри Тимур Батрутдинов. Именно поэтому музыкант вел себя "достаточно скромно".

"Если бы я начал шутить или выдавать себя определенными юмористическими терминами, то, наверное, Батрутдинов тоже меня бы тут взломал", - признался актер.