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51 минуту назад

Удивительное о казахах: вышел первый выпуск новой программы "Страна людей" о культуре и истории народов Самарской области

СОВА

Самарское областное вещательное агентство Sovainfо.ru представило новую программу о традициях, истории, необычных фактах многонационального народа региона.

Вышел первый выпуск новой программы "Страна людей"
Фото: СОВАСОВА

В каждой программе мы будем знакомить вас с духовными и культурными традициями тех, с кем каждый из нас живет по соседству.

В первом выпуске "Страны людей" рассказываем о богатой культуре и истории казахского народа. Как играть бараньими костями? Что такое баурсаки и с чем их едят? Зачем по пятницам в дом приходят духи предков?

Об этом и многом другом вы узнаете из первого выпуска.

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