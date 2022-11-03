Популярному комику Гарику Харламову нашли замену в Comedy Club.
Теперь вести шоу вместо него будет молодой стендап-комик Андрей Бебуришвили. Об этом сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на телеканал ТНТ.
Так, в ближайшем выпуске шоу ведущий Павел Воля представит всем своего нового соведущего Бебуришвили, заменившего в этой роли Гарика "Бульдога" Харламова.
Сам Бебуришвили рассказал, что общаться с залом он любит и регулярно делает это, выступая на сцене. Ему нравится, что зрители расслаблены и готовы к любым шуткам.
«Но в Comedy — это немного другое. Отдельное спасибо гостям, что они легко шли на контакт и сами давали настоящий чернозем для юмора. Мне понравилось. Харламов вроде не обиделся, хотя трубки до сих пор не берет», — пошутил комик.
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