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7 часов назад

Бородина заявила, что с покинувшим Comedy Club Гариком Харламовым ушла целая эпоха

Газета.Ru

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала в Telegram-канале уход юмориста Гарика Харламова из проекта Comedy Club.

Бородина заявила, что с покинувшим Comedy Club Гариком Харламовым ушла целая эпоха
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Целая эпоха. Жаль", - написала Бородина, добавив грустный эмодзи. Подписчики телеведущий оказались солидарны с ней.

"Самый крутой! Без него Comedy Club будет однозначно не тот"; "Уходят самые смешные"; "Обожаю его", - заявили в комментариях к посту. Ранее сообщалось, что Гарик Харламов покинул проект Comedy Club. Ему на смену пришел комик Андрей Бебуришвили.

"Все ребята! Было прекрасно провести с Пашкой [Волей] эти годы Камеди, но пора уступать дорогу молодым! Бебур (Андрей Бебуришвили), в добрый путь! А я наконец-то спать", - попрощался с проектом Харламов в соцсетях.

ТВ,Гарик Харламов,Ксения Бородина,
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