Бородина заявила, что с покинувшим Comedy Club Гариком Харламовым ушла целая эпоха

"Самый крутой! Без него Comedy Club будет однозначно не тот"; "Уходят самые смешные"; "Обожаю его", - заявили в комментариях к посту. Ранее сообщалось, что Гарик Харламов покинул проект Comedy Club. Ему на смену пришел комик Андрей Бебуришвили.

"Все ребята! Было прекрасно провести с Пашкой [Волей] эти годы Камеди, но пора уступать дорогу молодым! Бебур (Андрей Бебуришвили), в добрый путь! А я наконец-то спать", - попрощался с проектом Харламов в соцсетях.