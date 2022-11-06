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1 час назад

Раскрыты подробности работы на одном из центральных телеканалов

Мослента

Подробности работы на одном из центральных телеканалов раскрыл «Мосленте» бывший сотрудник телеканала НТВ, режиссер Петр Миронов. Впоследствии он стал художником и взял псевдоним Алан Миркович.

Раскрыты подробности работы на одном из центральных телеканалов
Фото: МослентаМослента

Работа на НТВ началась для героя интервью с создания цикла документальных фильмов «Преступление и наказание» про маньяков. «Мне было сложно. Это был психологически тяжелый момент. Я тогда купил себе игровую приставку, приходил домой, брался за джойстик и просто отключал мозг», — признался режиссер.

Одним из любимых проектов для Мирковича стала программа «Чистосердечное признание». Во время работы над ней режиссер получил кличку «Стервятник». Это случилось после смерти одного актера. «Так вышло, что сообщение об этом пришло в три часа дня… А понятыми уже были наши операторы. Сюжет о случившемся мы выпустили буквально через сутки. Это был огромный объем работы, но мы справились. И у нас был лучший рейтинг», — вспомнил герой интервью.

Зарплаты на телеканале, по его словам, были и остаются невысокими. «Мы сидели на каких-то средних зарплатах, которые, кстати, так и не изменились с того времени, хотя прошло уже много лет», — отметил Миркович.

Ранее интимными подробностями съемок шоу-программ поделилась певица и телеведущая Эвелина Бледанс. Во время работы на телешоу «Человек-невидимка» актриса кормила грудью своего годовалого сына.

ТВ,Человек-невидимка,Петр Миронов,Эвелина Бледанс,
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