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3 часа назад

Рома Жуков считает Кудрявцеву самой строгой судьей в шоу «Суперстар!»

Слово и Дело

Музыкант Рома Жуков стал участником шоу «Суперстар!» Говоря о своих впечатлениях, он назвал одного из судей проекта, ведущую Леру Кудрявцеву, Бабой Ягой. Артист отметил, что ему нравится объективность членов жюри. Однако даже критик Сергей Соседов оказался не настолько строг, как сама Кудрявцева.

Жуков считает Кудрявцеву самой строгой судьей в шоу «Суперстар!»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Самым строгим, я думал, будет Сережа Соседов, но для меня это оказалась Лера Кудрявцева, которая просто как "Баба Яга против" — в хорошем смысле», — признался Жуков в интервью StarHit.

По мнению музыканта, самой доброй оказалась певица Маша Распутина, а самым справедливым ему показался Стас Пьеха.

ТВ,Сергей Соседов,Стас Пьеха,Лера Кудрявцева,
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