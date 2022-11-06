Жуков считает Кудрявцеву самой строгой судьей в шоу «Суперстар!»

Музыкант Рома Жуков стал участником шоу «Суперстар!» Говоря о своих впечатлениях, он назвал одного из судей проекта, ведущую Леру Кудрявцеву, Бабой Ягой. Артист отметил, что ему нравится объективность членов жюри. Однако даже критик Сергей Соседов оказался не настолько строг, как сама Кудрявцева.