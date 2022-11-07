Судьи шоу «Маска. Танцы» разоблачили персонажа Диско-шар

Развлекательное шоу «Маска. Танцы» покинул еще один участник. Члены жюри смогли разгадать, кто скрывается под костюмом Диско-шара.
Персонаж исполнил весьма зажигательный танец, который понравился певице Клаве Коке, находящейся в составе судей. При этом артистка и ранее отмечала свою симпатию к персонажу.
«Я желаю еще смотреть на твой номер, я жажду концерта. Мне очень понравилось, что вы сегодня танцевали, и что в очередной раз на сцене у нас был праздник», — высказалась Кока.
В номинацию на вылет попали три участника, но выбор большинства судей остановился именно на любимице исполнительницы хита «Не со мной». Певица попыталась опротестовать решение, но тщетно. А под маской Диско-шара скрывалась телесваха Роза Сябитова.