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1 час назад

Судьи шоу «Маска. Танцы» разоблачили персонажа Диско-шар

Слово и Дело

Развлекательное шоу «Маска. Танцы» покинул еще один участник. Члены жюри смогли разгадать, кто скрывается под костюмом Диско-шара.

Судьи шоу «Маска. Танцы» разоблачили персонажа Диско-шар
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Персонаж исполнил весьма зажигательный танец, который понравился певице Клаве Коке, находящейся в составе судей. При этом артистка и ранее отмечала свою симпатию к персонажу.

«Я желаю еще смотреть на твой номер, я жажду концерта. Мне очень понравилось, что вы сегодня танцевали, и что в очередной раз на сцене у нас был праздник», — высказалась Кока.

В номинацию на вылет попали три участника, но выбор большинства судей остановился именно на любимице исполнительницы хита «Не со мной». Певица попыталась опротестовать решение, но тщетно. А под маской Диско-шара скрывалась телесваха Роза Сябитова.

ТВ,Роза Сябитова,
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