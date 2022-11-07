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50 минут назад

Даня Милохин наконец прокомментировал свой уход из "Ледникового периода"

Мира Маркина

Даня Милохин внезапно покинул телевизионный проект "Ледниковый период", в котором имел большой успех. Поклонники и телезрители долгое время не понимали, почему молодой артист принял такое решение, как и его партнерша по шоу фигуристка Евгения Медведева.

Милохин прокомментировал свой уход из "Ледникового периода"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Наконец, Милохин прервал молчание и объяснил поклонникам и подписчикам своих социальных сетей, почему принял такое решение и ушел из шоу.

Милохин покинул шоу "Ледниковый период"

«Объясняю один раз, больше не буду объяснять. Я не могу делать то, что я не хочу делать. В том году я с удовольствием занимался "Ледниковым периодом", потому что это для меня было что-то новое. Мне было круто, мне было интересно. В этом году я даже соглашался с трудом, сказав им, что, возможно, будьте готовы, что я свалю», – поделился Даня Милохин.

Как известно со слов самого Милохина, после того, как Даня покинул телепроект, он отправился в ОАЭ.

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