Милохин прокомментировал свой уход из "Ледникового периода"

Даня Милохин внезапно покинул телевизионный проект "Ледниковый период", в котором имел большой успех. Поклонники и телезрители долгое время не понимали, почему молодой артист принял такое решение, как и его партнерша по шоу фигуристка Евгения Медведева.
Наконец, Милохин прервал молчание и объяснил поклонникам и подписчикам своих социальных сетей, почему принял такое решение и ушел из шоу.
«Объясняю один раз, больше не буду объяснять. Я не могу делать то, что я не хочу делать. В том году я с удовольствием занимался "Ледниковым периодом", потому что это для меня было что-то новое. Мне было круто, мне было интересно. В этом году я даже соглашался с трудом, сказав им, что, возможно, будьте готовы, что я свалю», – поделился Даня Милохин.
Как известно со слов самого Милохина, после того, как Даня покинул телепроект, он отправился в ОАЭ.
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