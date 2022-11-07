Милохин прокомментировал свой уход из "Ледникового периода"

«Объясняю один раз, больше не буду объяснять. Я не могу делать то, что я не хочу делать. В том году я с удовольствием занимался "Ледниковым периодом", потому что это для меня было что-то новое. Мне было круто, мне было интересно. В этом году я даже соглашался с трудом, сказав им, что, возможно, будьте готовы, что я свалю», – поделился Даня Милохин.