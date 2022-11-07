Почему героини шоу "Женский Stand Up" весь сезон носят одну и ту же одежду

Комик и продюсер шоу "Женский Stand Up" на телеканале ТНТ Ирина Мягкова ответила своим подписчикам на вопрос, почему героини передачи на протяжении всего сезона появляются на экране в одной и той же одежде.
В своем личном блоге Мягкова объяснила, что на самом деле весь сезон программы снимается всего за три дня. Девушка отметила, что таковы особенности работы на телевидении и так гораздо удобнее для последующего монтажа передачи.
«Мы все снимаем за три дня, и так удобнее по монтажу. Секреты ТВ-съемки» – ответила Ирина.
Также продюсер популярного шоу подчеркнула, что, на ее взгляд, одежда для комика не имеет особого значения, ведь для этой профессии важно лишь чувство юмора.
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