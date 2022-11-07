Почему героини шоу "Женский Stand Up" весь сезон носят одну и ту же одежду

Комик и продюсер шоу "Женский Stand Up" на телеканале ТНТ Ирина Мягкова ответила своим подписчикам на вопрос, почему героини передачи на протяжении всего сезона появляются на экране в одной и той же одежде.

Фото: Кадр из шоу Кадр из шоу

В своем личном блоге Мягкова объяснила, что на самом деле весь сезон программы снимается всего за три дня. Девушка отметила, что таковы особенности работы на телевидении и так гораздо удобнее для последующего монтажа передачи.

«Мы все снимаем за три дня, и так удобнее по монтажу. Секреты ТВ-съемки» – ответила Ирина.