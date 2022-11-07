Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Продюсер шоу "Женский Stand Up" Ирина Мягкова объяснила, почему героини весь сезон носят одну и ту же одежду

Мира Маркина

Комик и продюсер шоу "Женский Stand Up" на телеканале ТНТ Ирина Мягкова ответила своим подписчикам на вопрос, почему героини передачи на протяжении всего сезона появляются на экране в одной и той же одежде.

Почему героини шоу "Женский Stand Up" весь сезон носят одну и ту же одежду
Фото: Кадр из шоуКадр из шоу

В своем личном блоге Мягкова объяснила, что на самом деле весь сезон программы снимается всего за три дня. Девушка отметила, что таковы особенности работы на телевидении и так гораздо удобнее для последующего монтажа передачи.

«Мы все снимаем за три дня, и так удобнее по монтажу. Секреты ТВ-съемки» – ответила Ирина.

Также продюсер популярного шоу подчеркнула, что, на ее взгляд, одежда для комика не имеет особого значения, ведь для этой профессии важно лишь чувство юмора.

Звезда шоу Stand Up сравнил КВН с СССР

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Милохин прокомментировал свой уход из "Ледникового периода".

ТВ,Ирина Мягкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители