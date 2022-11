5 культовых мировых кулинарных шоу

Кулинарные шоу всегда пользовались большим успехом у зрителей. Что только не готовили на них повара — от простых блюд до мишленовских шедевров. Казалось бы, на ТВ уже существуют все возможные кулинарные форматы, но телеканалы продолжают придумывать новые реалити про еду. На телеканале «Пятница!» вышло новое шоу «Король десертов» с Ренатом Агзамовым, в котором участники готовят гигантские десерты, достойные попадания в Книгу рекордов Гиннесса. К старту нового проекта вспоминаем культовые мировые кулинарные шоу.

The Naked Chef («Голый повар»)

Если спросить у обывателя, каких он знает поваров, то наверняка чаще всего будет упомянуто имя Гордона Рамзи. Но есть еще один не менее популярный повар мирового масштаба — Джейми Оливер, автор кулинарных книг-бестселлеров и ведущий популярных телепроектов о еде. Дебют Джейми Оливера на телевидении состоялся в проекте «Голый повар» (The Naked Chef). Джейми, которому тогда было 23 года, готовил простые блюда из продуктов, которые есть в каждом магазине. Вел он передачу открыто и «по-свойски», чем сразу же завоевал любовь телезрителей.

My Kitchen Rules («Правила моей кухни»)

Австралиец Пит Эванс и француз Ману Фидель обрели популярность после выхода австралийского шоу «Правила моей кухни». В нем семьи из разных уголков страны сражаются не только за звание лучшей домашней кухни, но и отстаивают честь родных регионов. Кроме готовки, каждая семья проходит испытания на кухне проекта. Готовые блюда оценивают не только судьи, но и участники команд-конкурентов.

MasterChef («Мастер Шеф»)

Впервые «Мастер Шеф» был запущен в Великобритании в 1990 году. Тогда шоу не пользовалось успехом у зрителей. Было выпущено 10 эпизодов, после чего было принято решение закрыть проект. Второе дыхание и мировую известность шоу получило в 2005 году, когда было вновь запущено в обновленном формате. Повара-любители со всей страны участвуют в кастинге на звание «Мастер Шефа», а выигрывает тот, кто проходит все испытания и проявляет мастерство готовки всевозможных блюд. Победитель получает 250 тысяч долларов и возможность издать собственную книгу рецептов. Шоу открыло миру таких поваров, как Аарон Санчес, Джозеф Бастианич, Грегг Уоллес, Мэтт Престон и многих других. Телевизионные адаптации формата вышли более чем в 40 странах.

How to Cook Like Heston («Готовить как Хестон»)

Ведущий этого проекта Хестон Блюменталь был легендой задолго до запуска собственного шоу. Британский шеф-повар, титан кулинарии и владелец известнейшего лондонского ресторана The Fat Duck. Обладатель трех мишленовских звезд, новатор в области молекулярной кухни, в шоу Хестон исполняет мечты многих — показывает, как приготовить мишленовские блюда на самой обычной кухне.

Cake Boss («Король кондитеров»)

Шоу, в котором Бадди Валаэстро и члены его семьи готовят необычные десерты. Бадди — владелец обычной пекарни из Нью-Джерси Carlo’s Bake Shop (отметим, что место после выхода шоу стало туристической достопримечательностью).