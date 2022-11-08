Масляков-старший вернулся на пост ведущего КВН

Планируется, что 12 ноября команды примут участие в трех конкурсах: приветствие, биатлон и музыкальный фристайл. В жюри войдут Константин Эрнст , Валдис Пельш , Алексей Кривеня, Сергей Жилин , Алла Михеева .

Ранее в феврале Масляков заявил, что из-за коронавирусной инфекции вынужден будет пропустить начало сезона и первые игры. Ведущим летнего кубка КВН выступил Валдис Пельш, а в качестве временной замены Маслякову называли кандидатуры Дмитрия Нагиева, Юлия Гусмана, Дмитрия Хрусталева, Андрея Бурковского и Ивана Урганта.