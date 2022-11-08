Масляков-старший вернулся на пост ведущего КВН

Стало известно о возвращении Александра Маслякова-старшего на пост ведущего программы КВН.
"Ведущий – Александр Васильевич Масляков", — отмечается в сообщении пресс-службы Первого канала.
Планируется, что 12 ноября команды примут участие в трех конкурсах: приветствие, биатлон и музыкальный фристайл. В жюри войдут Константин Эрнст, Валдис Пельш, Алексей Кривеня, Сергей Жилин, Алла Михеева.
Ранее в феврале Масляков заявил, что из-за коронавирусной инфекции вынужден будет пропустить начало сезона и первые игры. Ведущим летнего кубка КВН выступил Валдис Пельш, а в качестве временной замены Маслякову называли кандидатуры Дмитрия Нагиева, Юлия Гусмана, Дмитрия Хрусталева, Андрея Бурковского и Ивана Урганта.
Ранее комик Азамат Мусагалиев рассказал, чем оказался полезен КВН.