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2 часа назад

Александр Масляков-старший вернулся на пост ведущего КВН

Катерина Саломе

Стало известно о возвращении Александра Маслякова-старшего на пост ведущего программы КВН.

Масляков-старший вернулся на пост ведущего КВН
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

"Ведущий – Александр Васильевич Масляков", — отмечается в сообщении пресс-службы Первого канала.

Планируется, что 12 ноября команды примут участие в трех конкурсах: приветствие, биатлон и музыкальный фристайл. В жюри войдут Константин Эрнст, Валдис Пельш, Алексей Кривеня, Сергей Жилин, Алла Михеева.

Ранее в феврале Масляков заявил, что из-за коронавирусной инфекции вынужден будет пропустить начало сезона и первые игры. Ведущим летнего кубка КВН выступил Валдис Пельш, а в качестве временной замены Маслякову называли кандидатуры Дмитрия Нагиева, Юлия Гусмана, Дмитрия Хрусталева, Андрея Бурковского и Ивана Урганта.

Участники КВН высказались о запрещенных в телеигре темах

Ранее комик Азамат Мусагалиев рассказал, чем оказался полезен КВН.

ТВ,Азамат Мусагалиев,Алла Михеева,Юлий Гусман,Константин Эрнст,Иван Ургант,Сергей Жилин,Андрей Бурковский,Дмитрий Хрусталев,Валдис Пельш,Дмитрий Нагиев,Александр Масляков,Первый канал,
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