Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
3 часа назад

Комик Незлобин посчитал уход Харламова из Comedy Club "вбросом"

Диана Товсепова

Комик Александр Незлобин считает, что новость об уходе Гарика Харламова из шоу Comedy Club может быть «вбросом». Об этом он рассказал в разговоре с «Собеседником».

Комик Незлобин посчитал уход Харламова из Comedy Club "вбросом"
Фото: Кадр из шоуКадр из шоу

Он решил, что это может быть "вбросом", потому как сам Гарик шутит об этом. Незлобин считает, что, возможно, Харламову просто надоело вести шоу, но он продолжит просто участвовать в миниатюрах.

По словам комика, нужно посмотреть будет ли Харламов участвовать в следующих выпусках Comedy Club.

Кроме того, Незлобин пошутил, что Харламову тяжело дается работа, которая не связана игрой в приставку, потому как для работы нужно просыпаться и что-то делать. Однако, за эти качества его и любят.

Харламов назвал дату старта нового сезона Comedy Club

Ранее мы писали о том, кто заменит Харламова.

ТВ,Гарик Харламов,Александр Незлобин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители