Комик Незлобин посчитал уход Харламова из Comedy Club "вбросом"

Комик Александр Незлобин считает, что новость об уходе Гарика Харламова из шоу Comedy Club может быть «вбросом». Об этом он рассказал в разговоре с «Собеседником».
Он решил, что это может быть "вбросом", потому как сам Гарик шутит об этом. Незлобин считает, что, возможно, Харламову просто надоело вести шоу, но он продолжит просто участвовать в миниатюрах.
По словам комика, нужно посмотреть будет ли Харламов участвовать в следующих выпусках Comedy Club.
Кроме того, Незлобин пошутил, что Харламову тяжело дается работа, которая не связана игрой в приставку, потому как для работы нужно просыпаться и что-то делать. Однако, за эти качества его и любят.
Ранее мы писали о том, кто заменит Харламова.