Комик Незлобин посчитал уход Харламова из Comedy Club "вбросом"

Комик Александр Незлобин считает, что новость об уходе Гарика Харламова из шоу Comedy Club может быть «вбросом». Об этом он рассказал в разговоре с «Собеседником».

Фото: Кадр из шоу Кадр из шоу

Он решил, что это может быть "вбросом", потому как сам Гарик шутит об этом. Незлобин считает, что, возможно, Харламову просто надоело вести шоу, но он продолжит просто участвовать в миниатюрах.

По словам комика, нужно посмотреть будет ли Харламов участвовать в следующих выпусках Comedy Club.

Кроме того, Незлобин пошутил, что Харламову тяжело дается работа, которая не связана игрой в приставку, потому как для работы нужно просыпаться и что-то делать. Однако, за эти качества его и любят.