Михаил Галустян признался, что положительно относится к женскому стендапу

Юморист Михаил Галустян в интервью "Газете.Ru" похвалил женский стендап за смелость и признался, что положительно относится к этому явлению.
"Раньше женский юмор воспринимать было сложно, потому что — как бы аккуратнее выразиться — уровень культуры был повыше. Мужик мог шутить грубо и открыто, от женщин это слышать было странно. А сейчас девчонки выходят и шутят про минеты. Ну да, это смело, и, наверное, неплохо, что они переступили эту грань", - высказался Галустян.
Он отметил, что не хочет показаться скрягой и добавил, что мир меняется. Вместе с этим юморист подчеркнул, что не собирается знакомить своих детей с подобного рода юмором. Полное интервью с Михаилом Галустяном можно прочитать здесь.