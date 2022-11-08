Михаил Галустян признался, что положительно относится к женскому стендапу

"Раньше женский юмор воспринимать было сложно, потому что — как бы аккуратнее выразиться — уровень культуры был повыше. Мужик мог шутить грубо и открыто, от женщин это слышать было странно. А сейчас девчонки выходят и шутят про минеты. Ну да, это смело, и, наверное, неплохо, что они переступили эту грань", - высказался Галустян.