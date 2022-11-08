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1 час назад

Михаил Галустян признался, что положительно относится к женскому стендапу

Газета.Ru

Юморист Михаил Галустян в интервью "Газете.Ru" похвалил женский стендап за смелость и признался, что положительно относится к этому явлению.

Михаил Галустян признался, что положительно относится к женскому стендапу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Раньше женский юмор воспринимать было сложно, потому что — как бы аккуратнее выразиться — уровень культуры был повыше. Мужик мог шутить грубо и открыто, от женщин это слышать было странно. А сейчас девчонки выходят и шутят про минеты. Ну да, это смело, и, наверное, неплохо, что они переступили эту грань", - высказался Галустян.

Он отметил, что не хочет показаться скрягой и добавил, что мир меняется. Вместе с этим юморист подчеркнул, что не собирается знакомить своих детей с подобного рода юмором. Полное интервью с Михаилом Галустяном можно прочитать здесь.

ТВ,Михаил Галустян,
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