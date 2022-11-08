Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
3 часа назад

Звезда шоу «Дом-2» Алена Рапунцель подала на развод из-за нового романа

runews24.ru

Бывшая участница перестройки «Дом-2» Алена Рапунцель рассказала о своем новом возлюбленном. В социальных сетях, отвечая на вопрос подписчика, она выставила фото и подтвердила новый роман.

Звезда шоу «Дом-2» Алена Рапунцель подала на развод из-за нового романа
Фото: runews24.rurunews24.ru

Один из поклонников спросил, занято ли сейчас сердце теледивы. Она в свою очередь опубликовала фото, на котором держит за руку молодого человека. В подписи к фотографии она отметила, что этот мужчина отличается от других. По ее словам, он сильный и с ним она чувствует себя в безопасности.

Напомним, сейчас Алена Рапунцель разводится со своим мужем Ильей Семиным. Звезда «Дома-2» старается поскорее освободиться от статуса жены из-за нового возлюбленного. Однако у Алены Рапунцель и Ильи Семина есть ребенок, что делает процесс расторжения брака долгим.

ТВ,Илья Семин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители