Звезда шоу «Дом-2» Алена Рапунцель подала на развод из-за нового романа

Бывшая участница перестройки «Дом-2» Алена Рапунцель рассказала о своем новом возлюбленном. В социальных сетях, отвечая на вопрос подписчика, она выставила фото и подтвердила новый роман.
Один из поклонников спросил, занято ли сейчас сердце теледивы. Она в свою очередь опубликовала фото, на котором держит за руку молодого человека. В подписи к фотографии она отметила, что этот мужчина отличается от других. По ее словам, он сильный и с ним она чувствует себя в безопасности.
Напомним, сейчас Алена Рапунцель разводится со своим мужем Ильей Семиным. Звезда «Дома-2» старается поскорее освободиться от статуса жены из-за нового возлюбленного. Однако у Алены Рапунцель и Ильи Семина есть ребенок, что делает процесс расторжения брака долгим.