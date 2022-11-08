Звезда шоу «Дом-2» Алена Рапунцель подала на развод из-за нового романа

Один из поклонников спросил, занято ли сейчас сердце теледивы. Она в свою очередь опубликовала фото, на котором держит за руку молодого человека. В подписи к фотографии она отметила, что этот мужчина отличается от других. По ее словам, он сильный и с ним она чувствует себя в безопасности.