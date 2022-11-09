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2 часа назад

Юрий Лоза объяснил, почему в «Голубых огоньках» участвуют одни и те же звезды

Вечерняя Москва

Организаторы новогодних шоу-программ никогда не учитывают предпочтения зрителей относительно того, кто из российских знаменитостей должен радовать их в праздничную ночь. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил музыкант и певец Юрий Лоза.

Лоза объяснил, почему в «Голубых огоньках» участвуют одни и те же звезды
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, создатели подобных шоу сами решают, кого из селебрити приглашать на проекты, а кого оставить за бортом:

"Абсолютно никому из организаторов «Голубых огоньков», новогодних музыкальных программ и им подобных неинтересно то, что думают и хотят зрители. Они создают свои рейтинговые программы и приглашают тех артистов, которые принесут им больше просмотров в Новый год, когда каждый канал борется за то, чтобы быть в лидерах".

Именно по этой причине, по словам Лозы, пожелания зрителей убрать с экранов ту или иную знаменитость остаются не услышанными:

"Все просьбы зрителей не показывать им условного Баскова, от которого они так устали, игнорируются, потому что мнение людей никого не волнует".

Музыкант отметил, что такая же практика применяется в музыкальной индустрии в западных странах.

А продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «ВМ» объяснил, чего не хватает молодым артистам, чтобы оставаться в топе.

ТВ,Иосиф Пригожин,Юрий Лоза,
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