Лоза объяснил, почему в «Голубых огоньках» участвуют одни и те же звезды

"Абсолютно никому из организаторов «Голубых огоньков», новогодних музыкальных программ и им подобных неинтересно то, что думают и хотят зрители. Они создают свои рейтинговые программы и приглашают тех артистов, которые принесут им больше просмотров в Новый год, когда каждый канал борется за то, чтобы быть в лидерах".