Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
1 час назад

Второй сезон "Ресторана по понятиям" с Дюжевым и Вдовиченковым выйдет онлайн

Газета.Ru

Второй сезон сериала «Ресторан по понятиям» выйдет в ноябре в онлайн-кинотеатре Premier, рассказали в пресс-службе стриминговой платформы.

Второй сезон "Ресторана по понятиям" выйдет онлайн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету второго сезона, четыре бывших вора-рецидивиста продолжают вести законный бизнес рестораторов, который заводили ради очередной аферы.

Появление прямого конкурента — веганского ресторана — ломает привычный ход их жизни, и экс-преступники задумываются, не использовать ли им свои старые навыки, чтобы устранить соперников «по понятиям».

На экраны вернутся вор со стажем Шустрый, альфонс-мошенник Кощей, заядлый хулиган-драчун Кувалда и наивный похититель домашних животных Килька.

Режиссером проекта стал Давид Дадунашвили, продюсерами стали Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Софья Митрофанова, Макар Кожухов, Марина Катая, Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Аркадий Водахов.

В сериале сыграли Владимир Вдовиченков, Владимир Сычев, Дмитрий Дюжев, Иван Кокорин, Иван Охлобыстин, Кай Метов, Виктория Богатырева, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Мария Кравченко и другие.

10 ноября в онлайн-кинотеатре Premier выйдет полнометражный фильм по первому сезону «Ресторана по понятиям». Первые две серии второго сезона выйдут 24 ноября. Всего во втором сезоне будет 10 серий по 25 минут.

Ранее сообщалось, что производство сериала о панк-рок-группе «Король и Шут» Рустама Мосафира завершилось на съемочной площадке в Выборге.

ТВ,Аркадий Водахов,Виктория Богатырева,Иван Кокорин,Рустам Мосафир,Гевонд Андреасян,Любовь Успенская,Мария Кравченко,Владимир Сычев,Сарик Андреасян,Иван Охлобыстин,Владимир Вдовиченков,Тина Канделаки,Дмитрий Дюжев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители