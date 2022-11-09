Второй сезон "Ресторана по понятиям" выйдет онлайн

Второй сезон сериала «Ресторан по понятиям» выйдет в ноябре в онлайн-кинотеатре Premier, рассказали в пресс-службе стриминговой платформы.
По сюжету второго сезона, четыре бывших вора-рецидивиста продолжают вести законный бизнес рестораторов, который заводили ради очередной аферы.
Появление прямого конкурента — веганского ресторана — ломает привычный ход их жизни, и экс-преступники задумываются, не использовать ли им свои старые навыки, чтобы устранить соперников «по понятиям».
На экраны вернутся вор со стажем Шустрый, альфонс-мошенник Кощей, заядлый хулиган-драчун Кувалда и наивный похититель домашних животных Килька.
Режиссером проекта стал Давид Дадунашвили, продюсерами стали Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Софья Митрофанова, Макар Кожухов, Марина Катая, Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Аркадий Водахов.
В сериале сыграли Владимир Вдовиченков, Владимир Сычев, Дмитрий Дюжев, Иван Кокорин, Иван Охлобыстин, Кай Метов, Виктория Богатырева, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Мария Кравченко и другие.
10 ноября в онлайн-кинотеатре Premier выйдет полнометражный фильм по первому сезону «Ресторана по понятиям». Первые две серии второго сезона выйдут 24 ноября. Всего во втором сезоне будет 10 серий по 25 минут.
Ранее сообщалось, что производство сериала о панк-рок-группе «Король и Шут» Рустама Мосафира завершилось на съемочной площадке в Выборге.