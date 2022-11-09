Второй сезон "Ресторана по понятиям" выйдет онлайн

Второй сезон сериала «Ресторан по понятиям» выйдет в ноябре в онлайн-кинотеатре Premier, рассказали в пресс-службе стриминговой платформы.

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По сюжету второго сезона, четыре бывших вора-рецидивиста продолжают вести законный бизнес рестораторов, который заводили ради очередной аферы.

Появление прямого конкурента — веганского ресторана — ломает привычный ход их жизни, и экс-преступники задумываются, не использовать ли им свои старые навыки, чтобы устранить соперников «по понятиям».

На экраны вернутся вор со стажем Шустрый, альфонс-мошенник Кощей, заядлый хулиган-драчун Кувалда и наивный похититель домашних животных Килька.

10 ноября в онлайн-кинотеатре Premier выйдет полнометражный фильм по первому сезону «Ресторана по понятиям». Первые две серии второго сезона выйдут 24 ноября. Всего во втором сезоне будет 10 серий по 25 минут.