Звезда “Универа” объяснил скандальные выходки на популярном шоу

Бывший участник игр КВН и звезда ситкомов Стас Ярушин в беседе с “Мослентой” раскрыл причину своего скандального поведения на реалити-шоу “Звезды в Африке”.

“Это игра! Вы же хотите победить, когда играете в мафию? Вы же тоже начинаете хитрить? Также и там”, — оправдался Ярушин.

При этом артист подчеркнул, что за кадром он не имеет ничего общего с тем образом, который отыгрывает. Ярушин назвал себя порядочным и даже в какой-то степени скучным человеком.