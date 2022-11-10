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2 часа назад

Актер Стас Ярушин объяснил скандальные выходки на шоу “Звезды в Африке”

Мира Маркина

Бывший участник игр КВН и звезда ситкомов Стас Ярушин в беседе с “Мослентой” раскрыл причину своего скандального поведения на реалити-шоу “Звезды в Африке”.

Звезда “Универа” объяснил скандальные выходки на популярном шоу
Фото: vk.com/yarushinstanislavvk.com/yarushinstanislav

Актер признался, что хитростью и вызывающим поведением он вызвал волну негодования со стороны зрителей.

“Это игра! Вы же хотите победить, когда играете в мафию? Вы же тоже начинаете хитрить? Также и там”, — оправдался Ярушин.

Ярушин вылетел из шоу "Звезды в Африке" после конфликта

При этом артист подчеркнул, что за кадром он не имеет ничего общего с тем образом, который отыгрывает. Ярушин назвал себя порядочным и даже в какой-то степени скучным человеком.

Ранее “Рамблер” писал, почему голодала Сябитова на съемках реалити “Звезды в Африке”.

ТВ,Стас Ярушин,
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