Звезда “Универа” объяснил скандальные выходки на популярном шоу

Бывший участник игр КВН и звезда ситкомов Стас Ярушин в беседе с “Мослентой” раскрыл причину своего скандального поведения на реалити-шоу “Звезды в Африке”.
Актер признался, что хитростью и вызывающим поведением он вызвал волну негодования со стороны зрителей.
“Это игра! Вы же хотите победить, когда играете в мафию? Вы же тоже начинаете хитрить? Также и там”, — оправдался Ярушин.
При этом артист подчеркнул, что за кадром он не имеет ничего общего с тем образом, который отыгрывает. Ярушин назвал себя порядочным и даже в какой-то степени скучным человеком.
Ранее “Рамблер” писал, почему голодала Сябитова на съемках реалити “Звезды в Африке”.