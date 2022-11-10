Секреты «Фантастики»: что остается за кадром

Мы решили узнать все самые интересные подробности о том, как создавался и делался этот проект, а также расспросить ведущего и членов жюри об их впечатлениях от участия в нем.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Напомним: в стартовом составе было 12 артистов, шестеро из них - уже состоявшиеся звезды шоу-бизнеса, которые всем хорошо знакомы, и еще шестеро - восходящие звездочки, которых знают пока только их друзья. И те и другие скрываются за образами персонажей, созданных в цифровом исполнении.

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Начнем, пожалуй, с самого главного - с того, как проходят съемки. Сразу скажем, что на шоу две студии. Первая - та, которую видят зрители и где находятся члены жюри, ведущий и виртуальный образ участника. А вторая - та, где рождаются эти образы и где находится артист, участвующий в шоу. Перед выходом на сцену он надевает костюм со множеством датчиков, к нему подсоединяются провода. Потом все движения синхронизируются на компьютер, после чего изображение появляется в студии - и человек становится аватаром.

Конечно, никто из членов жюри не знает, кто же реально скрывается за каждым персонажем: вся работа во второй студии проходит фактически под грифом «Секретно».

- Здесь мистификация на мистификации, догадаться, кто есть кто, очень сложно, - признается член жюри Дима Билан. - Но, конечно, вокалисты, мне кажется, прошли колоссальный отбор: поют все превосходно!

Ведущий проекта Вадим Галыгин признается: когда к нему поступило предложение о работе в этом шоу, он не сомневался ни секунды!

- Мне, наверное, здесь и интереснее, и волнительнее, чем всем остальным, - поделился с нами Вадим. - Я нахожусь в непосредственной близости с героями и участвую в создании этого проекта как креативная единица. Конечно, я знаю чуть больше, чем члены жюри, и у меня совершенно другие переживания. Я являюсь неким проводником между миром цифровым, фантасмагоричным, миром иллюзии и реальным миром, миром людей. Я очень рад, что у меня есть возможность находиться внутри происходящего и в то же время не давать никаких оценок. Мне не нужно судить этих героев, не нужно давать им какие-то советы. Поэтому мне круче всех!

Как нам удалось узнать, производство этой программы заняло практически год.

- «Фантастика» — это визуализация совершенно нового уровня, - рассказывает нам главный художник проекта Антон Ненашев. - Мы использовали много технологий, которых до этого на телевидении не было. Когда я показываю своим зарубежным друзьям превью проекта, они все, мягко говоря, в удивлении от того, что это вообще сделали - раз - и что это сделали в России - два! Всех героев мы «оживляли» с нуля. В связи с санкциями попали в технологический вакуум и делали все как слепые котята, натыкаясь на кучу препятствий... Я занимаюсь графикой 31 год. Я делал ее для Евровидения, для Олимпиады, чемпионата мира в Катаре... Но «Фантастика» на сегодняшний момент - самая сложная работа в моей жизни!

А еще это, пожалуй, единственное шоу, где многие члены жюри совершенно искренне завидуют участникам.