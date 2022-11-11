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3 часа назад

«Тот самый вкус»: на ТВ вышла первая реклама CoolCola

Sostav.ru

Московский комбинат «Очаково» запустил рекламную кампанию своего бренда CoolCola — с 10 ноября на федеральном ТВ начали выходить ролики про импортозамещенную колу. В основу их сюжета креаторы GREAT заложили историю любви с первого взгляда.

«Тот самый вкус»: на ТВ вышла первая реклама CoolCola
Фото: Sostav.ruSostav.ru

«То самое чувство», «те самые слова», «тот самый момент», «тот самый вкус», — такой копирайт выбрал производитель для продвижения локальной версии напитка.

Как отметили Sostav в компании, за счет продвижения новых марок CoolCola, Fancy и Street производитель планирует закрепить свои лидерские позиции и нарастить долю на внутреннем рынке газированных безалкогольных напитков.

Кроме медиаразмещения на ТВ, для продвижения CoolCola будут задействованы диджитал-инструменты и рекламные носители в метрополитене.

Юрий Антонов, генеральный директор «Очаково»:

Несмотря на то, что продукт уже несколько месяцев продается в розничных сетях, для нас это первая масштабная кампания CoolCola.

В мае-октябре 2022 года «Очаково» кратно увеличило свои производственные мощности по розливу безалкогольных напитков. Рост производства позволяет осваивать и новые экспортные направления: наша компания уже поставляет CoolCola, Fancy и Street в Казахстан и Узбекистан.

«Очаково» выпустил локальные версии популярных газировок в мае 2022 года.

Кроме CoolCola, копирайт «Тот самый» активно использует в рекламе сеть «Вкусно — и точка», которая пришла на смену McDonald’s в России.

ТВ,Юрий Антонов,
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