Фильмы детского киножурнала "Ералаш" оцифруют в 2023 году

Более двух тысяч фильмов будут оцифрованы в 2023 году в рамках национального проекта "Культура", сообщается в пятницу на сайте Минкультуры РФ.
"Экспертным советом был согласован перечень фильмов в количестве 2238 наименований и 5000 фильмовых материалов, предлагаемых к оцифровке в 2023 году в рамках реализации мероприятия "Создание фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России" федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оцифровке подлежат художественные, документальные и научно-популярные фильмы. В 2023 году будут оцифрованы материалы к фильму "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна, фильм Василия Пронина "Сын полка", фильм "Два бойца" Леонида Лукова, а также фильмы детского киножурнала "Ералаш" и многие другие.
Кроме того, на заседании экспертного совета по развитию Госфильмофонда РФ при Минкультуры России был одобрен план издательской деятельности главного киноархива страны до 2027 года.
Экспертный совет был создан для выработки рекомендаций по работе с коллекцией фильмов Госфильмофонда, формирования программы исследовательской, собирательской, культурно-просветительской и иной деятельности, в том числе в рамках международного сотрудничества. В его состав вошли киноведы, искусствоведы, кураторы кинопрограмм.