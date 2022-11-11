Фильмы детского киножурнала "Ералаш" оцифруют в 2023 году

Более двух тысяч фильмов будут оцифрованы в 2023 году в рамках национального проекта "Культура", сообщается в пятницу на сайте Минкультуры РФ.

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"Экспертным советом был согласован перечень фильмов в количестве 2238 наименований и 5000 фильмовых материалов, предлагаемых к оцифровке в 2023 году в рамках реализации мероприятия "Создание фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России" федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оцифровке подлежат художественные, документальные и научно-популярные фильмы. В 2023 году будут оцифрованы материалы к фильму "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна, фильм Василия Пронина "Сын полка", фильм "Два бойца" Леонида Лукова, а также фильмы детского киножурнала "Ералаш" и многие другие.

Кроме того, на заседании экспертного совета по развитию Госфильмофонда РФ при Минкультуры России был одобрен план издательской деятельности главного киноархива страны до 2027 года.