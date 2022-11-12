Победитель шоу «Ну-ка, все вместе!» рассказала о судьбе выигрыша

— Это было приятно, но это добавляло ответственности. У меня в голове было много вопросов, чем удивить жюри. Я показывала себя с разных сторон. И все песни, которые я исполняла на сцене шоу, я уже пела ранее на своих концертах или в студии. В финале не знала, что выбрать, но выбрала то, что у меня получается лучше всего, — джаз, — призналась победительница проекта.