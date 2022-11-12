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3 часа назад

Победительница шоу «Ну-ка, все вместе!» рассказала, куда потратит призовые деньги

Вечерняя Москва

Победительница четвертого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1» Варвара Убель сообщила, куда потратит призовые два миллиона рублей.

Победитель шоу «Ну-ка, все вместе!» рассказала о судьбе выигрыша
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Призовые деньги я планирую потратить на развитие своей группы «Убель» — дуэт с братом, где мы играем альтернативный или интеллектуальный поп. В этом коллективе я реализую себя как автор песен и исполнитель. Деньги нужны для выпуска нового материала, выступлений на большой сцене и съемок клипов. Этим я хочу порадовать своих родителей, — рассказала артистка в интервью РИА Новости.

Также в качестве подарков за победу певица получила возможность записать песню, снять на нее клип и ротировать ее на радиостанции — партнере шоу. Убель выбыла из проекта на этапе отборочных туров, но члены жюри вернули ее в полуфиналы.

— Это было приятно, но это добавляло ответственности. У меня в голове было много вопросов, чем удивить жюри. Я показывала себя с разных сторон. И все песни, которые я исполняла на сцене шоу, я уже пела ранее на своих концертах или в студии. В финале не знала, что выбрать, но выбрала то, что у меня получается лучше всего, — джаз, — призналась победительница проекта.

В финале шоу участвовали Милана Рахманова, Дмитрий Венгеров, Симона Куприна, группа DoReDoS, Алина Бахшалиева, Семья Боджгуа, Георгий Надибаидзе, Варвара Убель и Алексей Осичев.

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