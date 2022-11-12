Басков попал в неловкую ситуацию из-за вопроса на телешоу

Певец Николай Басков поучаствовал в известном проекте канала «МУЗ-ТВ» «Битва поколений». В рамках проекте «натуральный блондин» сразился с кумиром молодежи – артистом Егором Шипом. Басков настолько здорово исполнил свою композицию, что она тронула всех членов жюри без исключения. Больше всех удивлена выступлением артиста юная блогерша Mia Boyka. Девушка решил похвалить автора хита «Шарманка», но в итоге неудачно зацепила его безграмотными комплиментами.

25-летняя звезда социальных сетей сравнила пение «натурального блондина» с номерами в мюзикле. Она поинтересовалась у Баскова, не пел ли он когда-либо на театральной сцене. Такой нелепый вопрос вызвал нервный смех у судей проекта – Ларисы Долиной, Каи Метово Виктора Дробыша , Юлии Гаврилиной и Давида Манукяна .

«Николай, очень красиво вы поете. И знаете на что похоже? Как будто бы я в мюзикл попала. А вы в театре пели когда-нибудь», - уточнила у артиста Мария (настоящее имя блогерши).

Басков явно не ожидал такого вопроса, но, покраснев, и возмутившись, что молодое поколение ничего не знает о его заслугах, не успел открыть рта, как вместо него все рассказал ведущий проекта. Он рассказал Марии, что перед ней самый настоящий оперный певец, который некогда был самым молодым солистом Большого театра. В этот же момент нашел, что сказать и сам Басков.