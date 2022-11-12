Авторы телепроекта «Голос. Дети» раскрыли нового ведущего шоу вместо Дмитрия Нагиева

Согласно сведениям информационного издания «Телепрограмма», стартовал съемочный процесс популярного творческого телешоу «Голос. Дети». Однако вопрос кадровых перестановок продолжает оставаться открытым.
Фанаты прежнего ведущего проекта Дмитрия Нагиева были очень удивлены его уходу из всех передач Первого канала, поскольку должность ведущего он занимал на протяжении десяти лет.
Новый сезон телепроекта «Голос. 60+» выпустили с новой ведущей Ларисой Гузеевой, однако принять зрительская аудитория ее так и не смогла. Теперь же поклонников программы оповестили о том, кто будет вести детскую песенную передачу вместо популярного шоумена.
Помощницей главного ведущего нового сезона телепроекта по-прежнему останется Агата Муцениеце, которая уже засвечивала работу закулисья. А вот вместо Нагиева на сцене будет работать Яна Чурикова, которая известна на данном посту по многим крупным проектам.
Состав звездных наставников тоже будет изменен. Место покинувшей Россию Светланы Лободы займет певица МакSим.