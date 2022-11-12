Жюри шоу «Фантастика» раскрыли образ «Фантома»

Восьмой выпуск телепрограммы «Фантастика» подошел к концу. Судьи данного шоу раскрыли личность участника, скрывавшегося под цифровым Фантомом.
В проекте остается все меньше участников, а судьи проявляют к ним все больше новых требований. Одну из фавориток программы Миранду подвергли критике Дмитрий Маликов и Дарья Мороз. Жюри выразили мнение, что данная артистка не продемонстрировала все свои вокальные возможности.
Лидерами турнирной таблицы являются Сталкер, Роза Кляк и Бутон. Наименьшее количество баллов получилось у Фантома. Данный участник исполнил композицию Нюши под названием «Только», однако харизмы не хватило для более высоких результатов.
Жюри единогласно решили, что этим цифровым аватаром управляет белорусский певец Дмитрий Колдун. И их версия оказалась правильной. Сам исполнитель назвал телешоу «Фантастика» удивительным, оно дало возможность примерить на себя несколько образов.