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1 час назад

Жюри шоу «Фантастика» единогласно раскрыли Дмитрия Колдуна в цифровом образе «Фантома»

FBM.ru

Восьмой выпуск телепрограммы «Фантастика» подошел к концу. Судьи данного шоу раскрыли личность участника, скрывавшегося под цифровым Фантомом.

Жюри шоу «Фантастика» раскрыли образ «Фантома»
Фото: FBM.ruFBM.ru

В проекте остается все меньше участников, а судьи проявляют к ним все больше новых требований. Одну из фавориток программы Миранду подвергли критике Дмитрий Маликов и Дарья Мороз. Жюри выразили мнение, что данная артистка не продемонстрировала все свои вокальные возможности.

Лидерами турнирной таблицы являются Сталкер, Роза Кляк и Бутон. Наименьшее количество баллов получилось у Фантома. Данный участник исполнил композицию Нюши под названием «Только», однако харизмы не хватило для более высоких результатов.

Жюри единогласно решили, что этим цифровым аватаром управляет белорусский певец Дмитрий Колдун. И их версия оказалась правильной. Сам исполнитель назвал телешоу «Фантастика» удивительным, оно дало возможность примерить на себя несколько образов.

ТВ,Дмитрий Колдун,Дмитрий Маликов,Дарья Мороз,
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