Жюри шоу «Фантастика» раскрыли образ «Фантома»

Восьмой выпуск телепрограммы «Фантастика» подошел к концу. Судьи данного шоу раскрыли личность участника, скрывавшегося под цифровым Фантомом.

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В проекте остается все меньше участников, а судьи проявляют к ним все больше новых требований. Одну из фавориток программы Миранду подвергли критике Дмитрий Маликов и Дарья Мороз. Жюри выразили мнение, что данная артистка не продемонстрировала все свои вокальные возможности.

Лидерами турнирной таблицы являются Сталкер, Роза Кляк и Бутон. Наименьшее количество баллов получилось у Фантома. Данный участник исполнил композицию Нюши под названием «Только», однако харизмы не хватило для более высоких результатов.