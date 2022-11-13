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1 час назад

Тяжелобольной Андрей Губин снялся в шоу "Суперстар"

Газета.Ruиещё 1

Певец Андрей Губин поучаствовал в съемках шоу "Суперстар" на телеканале НТВ, передает Starhit. Артист пришел на программу, чтобы поддержать своего коллегу Александра Айвазова.

Тяжелобольной Андрей Губин снялся в шоу "Суперстар"
Фото: Газета.руГазета.ру

"Участвовать в проекте его тоже приглашали, но Андрей отказался, объяснил, что ему сначала нужно разобраться со своим здоровьем, и тогда бы он уже вернулся на большую сцену", - говорится в тексте.

Кроме того, источник издания отметил, что Губин страдает от неизлечимой болезни: "Его мучают ужасные боли, он все время на обезболивающих препаратах".

Андрею Губину в 2000-х врачи поставили диагноз — левосторонняя прозопалгия. По этой причине 48-летний Губин заявил, что хочет умереть, потому что он каждое утро просыпается с болью и чувствует, будто "гниет заживо". Ранее Андрей Губин заявил, что хочет написать песни для Тимати и Егора Крида. Певец намерен постепенно вернуться на сцену после 15-летнего перерыва.

ТВ,Андрей Губин,Александр Айвазов,Крид,Тимати,
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