На шоу «Маска. Танцы» раскрыли личность Снежного барса

На СТС продолжается шоу «Маска. Танцы», где звезды пытаются скрыть свою личность за костюмами. В последнем выпуске раскрыт еще один участник проекта.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Из шоу уже выбыли Шура, Анастасия Волочкова, а также Роза Сябитова», – пишет «СтарХит».

Неизвестными оставались личности еще 10 участников, среди которых Снежный барс. Судьи предполагали, что за этой маской скрывается JONY, Niletto или Саша Стоун. Однако им оказался ресторатор и телеведущий Александр Белькович.

Жюри были шокированы, увидев Александра. Сергей Светлаков отметил, что даже представить не мог такого исхода.