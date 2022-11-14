Сергей Чумаков вылетел с проекта «Суперстар! Возвращение»

За день они набрали всего по четыре балла, а за две недели – 12. Жюри должны были решить, кто пройдет в следующий тур. Но они не смогли прийти к единогласному решению. Стас Пьеха и Лера Кудрявцева отдали свой голос за Айвазова, а Маша Распутина и Сергей Соседов – за Чумакова. В таком случае, по правилам шоу, выбор остается за Лолитой Милявской.