Сергей Чумаков вылетел с проекта «Суперстар! Возвращение»

Новый выпуск музыкального проекта «Суперстар! Возвращение» поставил судей перед непростым выбором: кто из участников покинет шоу. Александр Айвазов и Сергей Чумаков разделили последнюю строчку турнирной таблицы.
За день они набрали всего по четыре балла, а за две недели – 12. Жюри должны были решить, кто пройдет в следующий тур. Но они не смогли прийти к единогласному решению. Стас Пьеха и Лера Кудрявцева отдали свой голос за Айвазова, а Маша Распутина и Сергей Соседов – за Чумакова. В таком случае, по правилам шоу, выбор остается за Лолитой Милявской.
Певица пошутила, что с Александрами она никогда не могла найти общий язык, а с Сергеев в ее жизни не было. Однако ее выбор все же пал на Айвазова, а Чумаков покинул проект.