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38 минут назад

Сергей Чумаков вылетел с проекта «Суперстар! Возвращение»

Слово и Дело

Новый выпуск музыкального проекта «Суперстар! Возвращение» поставил судей перед непростым выбором: кто из участников покинет шоу. Александр Айвазов и Сергей Чумаков разделили последнюю строчку турнирной таблицы.

Сергей Чумаков вылетел с проекта «Суперстар! Возвращение»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

За день они набрали всего по четыре балла, а за две недели – 12. Жюри должны были решить, кто пройдет в следующий тур. Но они не смогли прийти к единогласному решению. Стас Пьеха и Лера Кудрявцева отдали свой голос за Айвазова, а Маша Распутина и Сергей Соседов – за Чумакова. В таком случае, по правилам шоу, выбор остается за Лолитой Милявской.

Певица пошутила, что с Александрами она никогда не могла найти общий язык, а с Сергеев в ее жизни не было. Однако ее выбор все же пал на Айвазова, а Чумаков покинул проект.

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