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1 час назад

Алла Михеева призвала отказаться от шуток 18+ в КВН

Мира Маркина

Телеведущая Алла Михеева в беседе с изданием StarHit призвала участников КВН отказаться от шуток 18+.

Алла Михеева призвала отказаться от шуток 18+ в КВН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Все смотрели эту передачу — и ваши мамы, и папы, и бабушки, и дедушки! Потому что КВН целых 60 лет. Когда шутят ниже пояса, я, конечно, смущаюсь. Не шутите про пояс, пожалуйста",

– высказалась Алла.

Александр Масляков-старший вернулся на пост ведущего КВН

Михеева также отметила, что ведущий популярного шоу Александр Масляков внимательно наблюдает за участниками:

"Поэтому, если кто-то хочет прийти на КВН и пошутить шутку ниже пояса, знайте, Александр Васильевич за всем следит!".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Галустян вспомнил номер с КВН, который бы сейчас запретили.

ТВ,Алла Михеева,Александр Масляков,
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