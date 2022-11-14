Алла Михеева призвала отказаться от шуток 18+ в КВН

Телеведущая Алла Михеева в беседе с изданием StarHit призвала участников КВН отказаться от шуток 18+.
"Все смотрели эту передачу — и ваши мамы, и папы, и бабушки, и дедушки! Потому что КВН целых 60 лет. Когда шутят ниже пояса, я, конечно, смущаюсь. Не шутите про пояс, пожалуйста",
– высказалась Алла.
Михеева также отметила, что ведущий популярного шоу Александр Масляков внимательно наблюдает за участниками:
"Поэтому, если кто-то хочет прийти на КВН и пошутить шутку ниже пояса, знайте, Александр Васильевич за всем следит!".
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Галустян вспомнил номер с КВН, который бы сейчас запретили.