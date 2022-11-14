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1 час назад

Михеева ответила на вопрос о возвращении «Вечернего Урганта»

Lenta.ru

Ведущая одной из рубрик шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Алла Михеева ответила на вопрос о том, вернется ли программа в эфир. В беседе с изданием Starhit она заявила, что ждет возобновления съемок шоу.

Михеева ответила на вопрос о возвращении «Вечернего Урганта»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Михеева призналась, что желает скорейшего возвращения «Вечернего Урганта» в эфир.

«Конечно, я ребенок этой передачи, для меня она самая любимая, поэтому очень ждем ее возвращения. Тем более жаль, что мы перестали выходить в наш юбилей. Очень сложно перестроиться: вот ты выходишь каждый день, и в один момент это прекращается. Но уверена, все будет хорошо», — высказалась она.

Кроме этого, ведущая подчеркнула, что не понимает волну негатива, обрушившуюся на ведущего программы Ивана Урганта.

«Иван Андреевич в Москве, ходит в "Останкино" на работу, студию нашу не разбирали. Поэтому, надеюсь, скоро наступит время, когда снова начнем вас радовать выпусками и, конечно, самым замечательным ведущим в мире», — пояснила она.

По словам Михеевой, сейчас в студии «Вечернего Урганта» проходят съемки передачи «Мечталлион». Ее ведет шоумен Дмитрий Хрусталев.

В СМИ неоднократно появлялись сообщения о закрытии передачи «Вечерний Ургант», однако на Первом канале их опровергали. В пресс-службе телеканала отсутствие передачи в эфире объясняли работой канала в информационном режиме.

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