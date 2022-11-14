Михеева ответила на вопрос о возвращении «Вечернего Урганта»

«Конечно, я ребенок этой передачи, для меня она самая любимая, поэтому очень ждем ее возвращения. Тем более жаль, что мы перестали выходить в наш юбилей. Очень сложно перестроиться: вот ты выходишь каждый день, и в один момент это прекращается. Но уверена, все будет хорошо», — высказалась она.