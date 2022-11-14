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2 часа назад

Назван исполнитель года по версии MTV Europe Music Awards

Диана Товсепова

В Дюссельдорфе прошла церемония награждения MTV European Music Awards.

Назван исполнитель года по версии MTV Europe Music Awards
Фото: Legion-media.ruLegion-media.ru

По итогам церемонии лучшей исполнительницей года названа американская кантри-певица Тейлор Свифт. Кроме этой номинации, Тейлор победила в категориях «Лучшее видео» с клипом All Too Well и «Лучший поп».

Лучшей песней года назвали трек рэперши Ники Минаж Super Freaky Girl.

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Лучшей коллаборацией стал дуэт Биби Рекса и Дэвид Гетта благодаря треку I'm Good (Blue). Победу среди новых музыкантов в этом году одержала группа SEVENTEEN.

Лучшей исполнительницей латинской музыки стала Anitta, главным хип-хоп артистом - Ники Минаж, а главным электронным музыкантом - Дэвид Гетта.

Группа Мuse победила а категории «Лучший рок», а Gorillaz одержали победу в номинации «Лучшая альтернативная музыка». Среди артистов R&B-жанра награды удостоилась Chlöe.

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