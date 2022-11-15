Популярный комик рассказал об Урганте вне экрана

«У нас там ремонт дома шел, только две комнаты были отремонтированы. И мы [с Ургантом] заходим в дом, я говорю: "Блин, прости, просто с утра начали дом ремонтировать, когда узнали, что ты будешь". И он говорит: "Ну, конечно, это кошмар. (...) Надо было [отремонтировать] весь дом". Я такой [говорю]: "Я понимаю, исправим. Извините, босс"», — вспомнил он.