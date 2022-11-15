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3 часа назад

Стало известно, как снимался новый сезон шоу «Дуэты»

FBM.ru

Премьера второго сезона музыкального шоу «Дуэты» состоится уже на этой неделе. Стало известно, как съемочная группа сохраняет условия секретности, чтобы не раскрыть личности участников дуэтов.

Стало известно, как снимался новый сезон шоу «Дуэты»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Организаторы проекта рассказали, что звезды, участвующие в шоу, до последнего не должны знать, с кем им придется выступить на сцене. В номере участники разделены зеркальной стеной, которая поднимается только в конце.

Для сохранения интриги съемочная группа общается исключительно по рациям, которые помогают контролировать передвижения исполнителей. И менеджеры звезд не должны пересекаться.

Российская исполнительница Татьяна Буланова, участвующая в шоу, в шутку сравнила закулисье проекта с работой секретных спецслужб.

Помимо Булановой, во втором сезоне шоу «Дуэты» также будут участвовать Кристина Орбакайте, король российской эстрады Филипп Киркоров, Игорь Николаев и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

ТВ,Дуэты,Татьяна Буланова,Кристина Орбакайте,Игорь Николаев,Филипп Киркоров,
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