Популярная ведущая с неизлечимым заболеванием умерла в 67 лет

«C глубоким прискорбием сообщаем о смерти Сью. (...) Она была талантливым и плодовитым автором, харизматичной ведущей и страстной любительницей животных. У нее была жизнь и карьера, которой многие позавидуют, но она делала все с таким достоинством, что ею восхищались и ее уважали все, кто знал», — говорится в заявлении.