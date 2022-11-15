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4 часа назад

Популярная ведущая с неизлечимым заболеванием умерла в 67 лет

Lenta.ru

Британская журналистка Сью Бейкер (Sue Baker), бывшая ведущая популярного шоу об автомобилях Top Gear, умерла в возрасте 67 лет. Об этом сообщила ее семья в Twitter.

Популярная ведущая с неизлечимым заболеванием умерла в 67 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«C глубоким прискорбием сообщаем о смерти Сью. (...) Она была талантливым и плодовитым автором, харизматичной ведущей и страстной любительницей животных. У нее была жизнь и карьера, которой многие позавидуют, но она делала все с таким достоинством, что ею восхищались и ее уважали все, кто знал», — говорится в заявлении.

Родственники телеведущей рассказали, что она скончалась дома, в окружении близких. Отмечается, что последние годы Бейкер боролась с болезнью моторных нейронов — неизлечимым заболеванием центральной нервной системы, приводящим к параличу и атрофии мышц.

Сью Бейкер была ведущей шоу Top Gear с 1980 по 1991 год. Она снялась более чем в 100 выпусках передачи. Также несколько лет Сью работала редактором газеты Observer, для которой писала тексты на автомобильную тематику.

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