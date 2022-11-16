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46 минут назад

Гарик Харламов вернулся в Comedy Club

Мария Иглина

Шоумен Гарик Харламов вернется к роли ведущего программы Comedy Club на ТНТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Гарик Харламов вернулся в Comedy Club
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ближайший выпуск с Харламовым запланирован на 18 ноября.

"В нем зрителей ждет возвращение привычной пары ведущих: в дуэте с Павлом Волей встречать гостей шоу снова будет Гарик Харламов, вернувшийся из небольшого отпуска", — рассказали представители вещателя.

Воля и Кравец отказались участвовать в Comedy Club

Шоумен также подтвердил информацию о возвращении:

"Чтобы оценить то, что имеешь, ты должен сначала это потерять. Уже в эту пятницу снова в Comedy Club общаемся с гостями вместе с Пашей".

Ранее Дружинин рассказал о влиянии роли Васечкина на его судьбу.

ТВ,Гарик Харламов,
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