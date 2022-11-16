Гарик Харламов вернулся в Comedy Club

Шоумен Гарик Харламов вернется к роли ведущего программы Comedy Club на ТНТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Ближайший выпуск с Харламовым запланирован на 18 ноября.
"В нем зрителей ждет возвращение привычной пары ведущих: в дуэте с Павлом Волей встречать гостей шоу снова будет Гарик Харламов, вернувшийся из небольшого отпуска", — рассказали представители вещателя.
Шоумен также подтвердил информацию о возвращении:
"Чтобы оценить то, что имеешь, ты должен сначала это потерять. Уже в эту пятницу снова в Comedy Club общаемся с гостями вместе с Пашей".