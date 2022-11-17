Фильмы о Гарри Поттере запретили показывать на российском ТВ

На российских телеканала больше не будут показывать фильмы о Гарри Поттере. Правообладатель, голливудская компания Warner Bros., направила соответствующее письмо руководству холдинга "Национальная Медиа Группа", передает "Уралинформбюро".

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В нем говорится, что на площадках холдинга теперь запрещено транслировать контент Warner Bros., несмотря на то, что срок лицензионных соглашений действует еще минимум полтора года, пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на свои источники. Отмечается, что фильмы голливудской компании "Национальная Медиа Группа" перестала показывать уже с октября.

Стоит отметить, в холдинг "Национальная Медиа Группа" входят "Первый канал", телеканалы СТС, "Домашний", РЕН ТВ, Пятый канал, а также видеосервис more.tv. Контент Warner Bros. часто транслировали на СТС – речь идет о фильмах франшизы о Гарри Поттере, кинокомиксах "Чудо-женщина", "Аквамен", "Лига Справедливости" и так далее, это наиболее популярные картины на канале, зачастую их показывали в новогодние праздники.