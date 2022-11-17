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4 часа назад

Продюсер Аксюта уверен, что Нагиев вернется в «Голос»

Диана Товсепова

Юрий Аксюта, главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала, рассказал ТАСС о своей уверенности в том, что Дмитрий Нагиев еще вернется в шоу "Голос".

Продюсер Аксюта уверен, что Нагиев вернется в «Голос»
Фото: Кадр из шоуКадр из шоу

По словам Аксюты, Нагиеву дали творческий перерыв, ведь за 10 лет в "Голосе" ведущему нужно было отдохнуть.

Напомним, в конце лета стало известно, что новый сезон шоу «Голос. 60+» будет вести Лариса Гузеева, а детский "Голос" теперь будет вести экс-ведущая "Фабрики звезд", Яна Чурикова.

Названо имя победителя шоу “Голос 60+”

Ранее мы писали о том, почему Лариса Гузеева считает, что испортила шоу "Голос" своим присутствием в качестве ведущей.

ТВ,Юрий Аксюта,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
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