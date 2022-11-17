Продюсер Аксюта уверен, что Нагиев вернется в «Голос»

Юрий Аксюта, главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала, рассказал ТАСС о своей уверенности в том, что Дмитрий Нагиев еще вернется в шоу "Голос".

Фото: Кадр из шоу Кадр из шоу

По словам Аксюты, Нагиеву дали творческий перерыв, ведь за 10 лет в "Голосе" ведущему нужно было отдохнуть.

Напомним, в конце лета стало известно, что новый сезон шоу «Голос. 60+» будет вести Лариса Гузеева, а детский "Голос" теперь будет вести экс-ведущая "Фабрики звезд", Яна Чурикова.