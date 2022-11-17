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1 час назад

Прояснилась судьба новогодних телевизионных огоньков

Ревизор.ru

Россиянам пояснили "судьбу" развлекательных телепрограмм в предстоящую новогоднюю ночь. Напомним, многие высказывали опасения, что праздничные шоу могут на фоне текущих событий не состояться. Информацию об отмене "огоньков" публиковали даже некоторые СМИ.

Прояснилась судьба новогодних телевизионных огоньков
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев дал ТАСС комментарии по поводу новогодних телешоу.

"Несмотря на все изменения, которые в этом году сконцентрировались и в стране, и в мире (...), новогоднее настроение мы создадим всеми доступными нам способами во всех доступных нам средах", — цитирует агентство слова менеджера.

Нечаев рассказал, что сетка вещания в новогодние праздники, в том числе для канала "Россия", пока в стадии формирования, но заверил, что зрители получат от телевидения все эмоции, которые ожидают в Новый год.

ТВ,Александр Нечаев,
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