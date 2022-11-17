Кто станет ведущими «Новой песни года»: пары вас удивят

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев — бессменные ведущие «Песни года». Но пора бы им дать дорогу молодым! Если вы не знали, у легендарного и старейшего музыкального фестиваля «Песня года» не так давно появился конкурент — «Новая песня года». Это аналог старого-доброго концерта с Филиппом Киркоровым и Ларисой Долиной, разница в одном — фестиваль для молодежи. А значит и проводить его должно новое поколение. Super узнал, кому доверили столь ответственную миссию — вести концерт с многотысячными зрителями. Признаемся честно, пары удивили.

Фото: Super.ru Super.ru

Так, среди ведущих будут блогеры Дава и Карина Кросс, правда, предусмотрительные организаторы вместе их ставить не решились: Давид будет в паре с Юлей Гаврилиной, а Карина — с Сашей Стоуном. Про Валю Карнавал не забыли: так как ее жених Александр уже занят, ей в соведущие достался известный спортивный блогер Алексей Столяров. Еще одной парой ведущих станут певица MIA BOYKA и исполнитель KOLUNOV.