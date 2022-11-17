Батрутдинов признался, что хотел отказаться от участия в шоу "Маска"

Комик Тимур Батрутдинов признался в беседе с изданием "7дней.ru", что "сам себя удивил" участием в шоу "Маска".

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Батрутдинов признался, что изначально хотел отказаться от участия в программе. Он думал, что не сможет конкурировать с опытными певцами. Также комик сомневался, что это его "поле профессиональной деятельности".

"Но я столкнулся с виртуозными уговаривателями из команды "Маски", они показали мне костюм Зайца, и я понял, что сильно пожалею, если не буду этим дерзким персонажем", - заявил юморист.

По словам Батрутдинова, команда "Маски" "приоткрыла ему эстрадный мир". Батрутдинов участвовал во 2 сезона шоу "Маска". Он скрывался в костюме Зайца, заняв 4 место. Впоследствии комик стал членом жюри программы.