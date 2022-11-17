Батрутдинов рассказал, как создаются номера для Comedy Club

Комик и шоумен Тимур Батрутдинов рассказал, сколько людей принимают участие в написании сценариев для шоу Comedy Club. Подробностями он поделился в беседе с изданием "7Дней".
По словам комика, номера придумывают сразу несколько авторских групп:
"Один номер может пройти через все авторские кабинеты, где, как в письме дяди Федора из Простоквашино, каждый добавляет что-то свое".
Он также отметил, что резиденты тоже пишут сценарии, а некоторые еще и музыку к номерам.
"Я каждый раз удивляюсь, как такой небольшой объем людей стабильно выдает такой огромный объем материала", — заключил Батрутдинов.