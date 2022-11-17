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17 ноября

Батрутдинов рассказал, как создаются номера для Comedy Club

Мария Иглина

Комик и шоумен Тимур Батрутдинов рассказал, сколько людей принимают участие в написании сценариев для шоу Comedy Club. Подробностями он поделился в беседе с изданием "7Дней".

Батрутдинов рассказал, как создаются номера для Comedy Club
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам комика, номера придумывают сразу несколько авторских групп:

"Один номер может пройти через все авторские кабинеты, где, как в письме дяди Федора из Простоквашино, каждый добавляет что-то свое".

Гарик Харламов вернулся в Comedy Club

Он также отметил, что резиденты тоже пишут сценарии, а некоторые еще и музыку к номерам.

"Я каждый раз удивляюсь, как такой небольшой объем людей стабильно выдает такой огромный объем материала", — заключил Батрутдинов.

Ранее продюсер Аксюта уверен, что Нагиев вернется в "Голос".

ТВ,Тимур Батрутдинов,Гарик Харламов,
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