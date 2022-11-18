Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
1 час назад

Начались съемки главной новогоднего «Голубого огонька»

Eva.ru

К празднованию Нового года всегда было принято готовиться заранее, но в этом году ажиотажа в виде очередей за хлопушками в российских магазинах явно не предвидится. Долгое время даже толком не знали будет ли сниматься традиционный «Голубой огонёк».

Начались съемки главной новогоднего «Голубого огонька»
Фото: Eva.ruEva.ru

Несколько последних месяцев россияне гадали будут ли в этом году снимать новый выпуск «Голубого огонька», ведь в связи с последними событиями в мире многим не до праздника и ряд развлекательных шоу-программ просто убрали из эфира. Но накануне стало известно, что на «Мосфильме» уже стартовали съемки любимой миллионами праздничной телепередачи, без которой, конечно, сложно представить новогоднюю ночь.

Пока продюсеры держат в секрете, кто именно из знаменитостей появится в эфире программы, но некоторые артисты намекают на свое участие. Например, Юлианна Караулова точно будет улыбаться поклонникам с экранов телевизоров в главную ночь года и радовать их сверкающим пайетками нарядом.

«Приятно, что в этом мире есть хоть какая-то стабильность», — написала в сети певица.

Напомним, что ранее против съемок в этом году «Голубого огонька» выступали Валерий Меладзе, Алексей Кортнев, Лолита Милявская и Александр Новиков. А вот Иосиф Пригожин уверен, что «Голубой огонек» должен состояться, поскольку шоу проводилось всегда.

Тем временем легендарный Лев Лещенко признался, что на «Голубой огонек–2023» его никто не приглашал. Но кто же из артистов в итоге может принять участие в праздничной программе? Видимо, зрителей ждет большой сюрприз.

ТВ,Юлианна Караулова,Лолита Милявская,Лев Лещенко,Иосиф Пригожин,Александр Новиков,Алексей Кортнев,Валерий Меладзе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители