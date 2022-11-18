Начались съемки главной новогоднего «Голубого огонька»

К празднованию Нового года всегда было принято готовиться заранее, но в этом году ажиотажа в виде очередей за хлопушками в российских магазинах явно не предвидится. Долгое время даже толком не знали будет ли сниматься традиционный «Голубой огонёк».
Несколько последних месяцев россияне гадали будут ли в этом году снимать новый выпуск «Голубого огонька», ведь в связи с последними событиями в мире многим не до праздника и ряд развлекательных шоу-программ просто убрали из эфира. Но накануне стало известно, что на «Мосфильме» уже стартовали съемки любимой миллионами праздничной телепередачи, без которой, конечно, сложно представить новогоднюю ночь.
Пока продюсеры держат в секрете, кто именно из знаменитостей появится в эфире программы, но некоторые артисты намекают на свое участие. Например, Юлианна Караулова точно будет улыбаться поклонникам с экранов телевизоров в главную ночь года и радовать их сверкающим пайетками нарядом.
«Приятно, что в этом мире есть хоть какая-то стабильность», — написала в сети певица.
Напомним, что ранее против съемок в этом году «Голубого огонька» выступали Валерий Меладзе, Алексей Кортнев, Лолита Милявская и Александр Новиков. А вот Иосиф Пригожин уверен, что «Голубой огонек» должен состояться, поскольку шоу проводилось всегда.
Тем временем легендарный Лев Лещенко признался, что на «Голубой огонек–2023» его никто не приглашал. Но кто же из артистов в итоге может принять участие в праздничной программе? Видимо, зрителей ждет большой сюрприз.