Начались съемки главной новогоднего «Голубого огонька»

К празднованию Нового года всегда было принято готовиться заранее, но в этом году ажиотажа в виде очередей за хлопушками в российских магазинах явно не предвидится. Долгое время даже толком не знали будет ли сниматься традиционный «Голубой огонёк».

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Несколько последних месяцев россияне гадали будут ли в этом году снимать новый выпуск «Голубого огонька», ведь в связи с последними событиями в мире многим не до праздника и ряд развлекательных шоу-программ просто убрали из эфира. Но накануне стало известно, что на «Мосфильме» уже стартовали съемки любимой миллионами праздничной телепередачи, без которой, конечно, сложно представить новогоднюю ночь.

Пока продюсеры держат в секрете, кто именно из знаменитостей появится в эфире программы, но некоторые артисты намекают на свое участие. Например, Юлианна Караулова точно будет улыбаться поклонникам с экранов телевизоров в главную ночь года и радовать их сверкающим пайетками нарядом.

«Приятно, что в этом мире есть хоть какая-то стабильность», — написала в сети певица.