Бывший муж Гурченко высказался об образе Клавы Коки

«Я уверен, что ничего она не сделает, ничего у нее не получится повторить. Это невозможно повторить! Это совсем другое время и актеры! Никто никогда не повторит Гурченко », — высказался экс-муж актрисы.

По словам Купервейса, сегодня таких актеров нет. Помимо этого, пианист заявил, что Клава Кока и рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) «стали для него именем нарицательным».

Ранее организаторы новогодних мероприятий назвали имена самых востребованных артистов, которые будут выступать в новогоднюю ночь в этом году. По их оценкам, самыми востребованными музыкантами в этому году стали Леонид Агутин, Полина Гагарина, Анна Асти, Григорий Лепс, Баста, Николай Басков, группа «Руки Вверх» и Jony. Стоимость их концерта на частном мероприятии варьируется от 3 до 5 миллионов рублей.